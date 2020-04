Roos heeft autisme en is blij dat ze weer naar school kan

Nog even en veel kinderen kunnen weer naar school. De meeste kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan, zijn daar erg blij mee. Thuis lukte het leren vaak niet.

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die meer hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze autisme hebben of een lichamelijke beperking.

Wat is speciaal onderwijs?

Ook Roos is blij dat ze na de meivakantie weer naar school kan. Ze heeft autisme en leren op school werkt voor haar een stuk beter dan thuis. Op school heeft ze meer hulp en meer structuur. Dat hebben veel mensen met autisme nodig.

De school van Roos is ook blij dat ze weer open kunnen. Ze merkten dat het met sommige leerlingen thuis niet zo goed ging. Je ziet er meer over in de video hierboven.