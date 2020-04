Virusvragen: Hoe lang blijft corona op spullen zitten?

Er is weer een nieuwe aflevering van onze nieuwe serie #Virusvragen! In de tweede video beantwoordt Benjamin een vraag van Vera. Zij wil graag weten of je corona kunt krijgen door boodschappen te doen.

In Virus Vragen beantwoorden we elke keer één vraag over het corona-virus. En dat zijn vragen van jullie! Een beetje zoals onze serie Uitgezocht, maar tóch iets anders.

Vera stuurde ons: Stel dat ik in de supermarkt een zak chips pak, waar net iemand met het corona-virus aan heeft gezeten. Kan ik het dan ook krijgen? Het antwoord hoor je in de video hieronder:

#virusvragen: Kun je corona krijgen via je boodschappen?