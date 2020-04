Molukkers vieren 70 jaar onafhankelijkheid

Het was de bedoeling om de onafhankelijkheid te vieren met een groot feest, maar dat kon door de corona-crisis niet doorgaan. Daarom was er een kleine bijeenkomst:

De Molukken is een eilandengroep in de buurt van Indonesië, in Azië. Eerst hoorden de eilanden bij Indonesië. Dat land was lange tijd een kolonie van Nederland, dat betekent dat Nederland daar de macht had overgenomen.

70 jaar geleden wilden Molukken een eigen land zijn en niet meer bij Indonesië horen.

De regering van Indonesië was het daar niet mee eens en stuurde militairen naar de eilanden. Nog steeds is Indonesië het niet eens met dat de Molukken een eigen land zijn.