Levi bedenkt coronaspel (en dat kun je binnenkort echt spelen!)

Levi en zijn zus Sifra hebben zich in de corona-tijd nog niet verveeld. Ze bedachten een corona-bordspel. Binnenkort zijn ze niet meer de enigen die het spelen, want het spel ligt straks in twee supermarkten en bij een spelletjeswinkel.

Het corona-spel lijkt een beetje op ganzenbord. Zo zijn er vakjes die pech geven, zoals quarantaine of een ziekenhuisbezoek. Dan moet je bijvoorbeeld twee beurten overslaan. Maar je kunt ook geluk hebben.