Nog steeds rook bij natuurgebied de Deurnese Peel

De grote natuurbrand in De Deurnese Peel is onder controle, maar nog steeds niet helemaal uit. Dat zegt de brandweer. Af en toe smeult de grond nog en stijgen er rookpluimpjes op.

De brandweer denkt dat het nablussen nog een paar weken gaat duren. De rook is niet gevaarlijk voor mensen die in dorpjes vlakbij het natuurgebied wonen.

Eerder deze week

De brand was de grootste Nederlandse natuurbrand in 40 jaar. Mensen die in de buurt wonen moesten een tijdje hun huis uit. We maakten er eerder deze week deze video over: