Wordt deze meivakantie saai?

Het is natuurlijk meivakantie, maar die vakantie is heel anders dan normaal. Je kunt niet naar een pretpark, zwembad of de bioscoop. En als je een vakantie had gepland, gaat die waarschijnlijk niet door.

Toch zijn er thuis natuurlijk genoeg leuke dingen te doen, zoals gamen, bakken of bordspelletjes spelen. Ook kun je met je vrienden naar buiten en genieten van het lekkere weer.

Is deze meivakantie saai of valt dat wel mee? We zijn benieuwd naar jullie mening!