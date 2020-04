De Bellinga's over beroemd zijn en elke dag vloggen

De familie Bellinga is misschien wel ;e;en van de bekendste familie van Nederland. Op YouTube hebben ze meer dan 450.000 abonnees en ook op Instagram gaat het lekker. Het gezin filmt iedere dag hun avonturen en Tamara zocht ze op met jullie vragen.

De Bellinga's bestaan uit vader Daniel, moeder Fara en kinderen Luan, Lucilla en Luxy. Ook hebben ze twee honden: Woezel en Pip. Een drukke boel dus, en daar ging ook één van jullie vragen over. Ook zijn jullie benieuwd of de kinderen het altijd leuk vinden dat ze gefilmd worden. Je hoort het antwoord en nog veel meer in de video hierboven!