Koning Willem-Alexander krijgt ruim 1500 brieven van kinderen

Koning Willem-Alexander kan morgen meer dan 1500 brieven van kinderen lezen. Die konden ze naar hem opsturen omdat het morgen Koningsdag is. Dit jaar heet het alleen anders: Woningsdag. Dat is zo omdat iedereen dit jaar thuis moet blijven.

Koningsdag begint om 10.00 uur met het luiden van kerkklokken. Het idee is dat iedereen daarna thuis het Wilhelmus zingt. Vanuit de tuin, vanaf het balkon of uit het raam. Ook is er een soort online vrijmarkt bedacht. 's Middags om 16.00 uur mag iedereen proosten op de koning.

In deze video hoor je meer over het nieuwe programma voor Koningsdag: