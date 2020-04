Groep zeilende leerlingen weer terug in Nederland

De groep ging begin maart met het vliegtuig naar het eiland Sint-Maarten. Daar zouden ze een zeiltocht maken en onderweg les krijgen over natuur en duurzaamheid.

De 25 scholieren die met een zeilschip de oceaan moesten oversteken, zijn aangekomen in Nederland. Na 8 weken zeilen is de groep eindelijk weer thuis.

De leerlingen zeilde de hele Atlantische Oceaan over naar Nederland. En na weken op zee, kwamen de leerlingen van boord in de haven van Harlingen, in Friesland. Daar werden ze opgewacht door vrienden en familie.