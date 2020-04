Op Schiphol is het eerste vliegtuig met Nederlanders uit Marokko geland. Aan boord waren mensen die al meer dan een maand vast zaten in dat land.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan besloot Marokko in maart dat niemand meer mag reizen. Er vliegen dus ook geen vliegtuigen meer. Zo'n 3000 Nederlanders waren op dat moment in Marokko op vakantie of op familiebezoek.

Lang overleggen

De Nederlandse regering moest lang overleggen met de Marokkaanse regering om te zorgen dat zij toch naar huis konden komen. 300 zieke en oudere mensen konden in het eerste vliegtuig mee.

Wanneer de rest van de Nederlanders terug kan vliegen is nog niet bekend. De minister die er over gaat schrijft op social media dat er hard wordt gewerkt om ook de andere Nederlanders veilig thuis te krijgen.