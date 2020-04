Enzo Knol verslaat StukTV en heeft meeste abonnees

Enzo Knol heeft officieel het populairste Nederlandstalige YouTube-kanaal. Hij heeft nu 2,38 miljoen abonnees en dat is nét iets meer dan StukTV. Zij hebben er 2,37 miljoen.

Het kanaal van Enzo is niet het meest succesvolle kanaal van een Nederlander. Onder andere NikkieTutorials, Jelly en Kwebbelkop hebben nog veel meer abonnees. Het verschil is dat hun video's bijna altijd in het Engels zijn.

Enzo vlogt bijna ieder dag, maar maakt ook veel andere video's. Bijvoorbeeld over Minecraft. Gisteren belde Enzo nog met prinses Alexia: