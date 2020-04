Zoveel Nederlanders hebben nu corona gehad

Inmiddels is in Nederland bij meer dan 38.000 mensen met een test vastgesteld dat ze ziek zijn of zijn geweest door het corona-virus. De meesten moeten thuis uitzieken, maar toch moesten al duizenden mensen opgenomen worden in het ziekenhuis.

Aantal patiënten

Elke dag vertellen organisaties die het corona-virus in de gaten houden hoeveel mensen de ziekte hebben, hoeveel er in het ziekenhuis liggen en hoeveel mensen er op een speciale afdeling voor intensieve zorg liggen.

Dat zijn belangrijke getallen, want daarmee houden deskundigen in de gaten of de maatregelen die in Nederland gelden niet meer nodig zijn of juist strenger moeten worden.