Hoe is het nu met Merel, die corona had?

Merel van 12 uit Bussum was de afgelopen tijd ernstig ziek. Twee weken lag ze uitgeput en met hoge koorts op bed. Ze had waarschijnlijk het corona-virus. Inmiddels gaat het weer goed met haar. Daarom ging verslaggever Noortje bij haar langs.

In het ziekenhuis heeft Merel allerlei tests gedaan, en ze vertelt dat artsen aan haar ademhaling zagen dat ze corona had. En dat gebeurt volgens deskundigen bijna nooit. Daarom is bijvoorbeeld ook besloten dat de scholen binnenkort weer open kunnen.

Toen Merel net ziek was, ging Annabelle bij haar langs. Daar maakten we toen deze video over: