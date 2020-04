4 mei is er een extra Jeugdjournaal over de bevrijding

Maandag 4 mei doen we iets speciaals. Dan is er om 19:20 uur een extra NOS Jeugdjournaal over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Nederland.

Op 4 mei 1945 was de Tweede Wereldoorlog bijna afgelopen. Stel je voor dat er toen al een Jeugdjournaal zou zijn. Hoe zou dat er dan uit hebben gezien? Je ziet het aanstaande maandag, direct na het gewone Jeugdjournaal.