75 jaar geleden: Het regent voedselpakketten in Nederland

Dit werd gedaan omdat er al een maanden niet genoeg te eten was in het westen van Nederland. Er stierven veel mensen van de honger.

Precies 75 jaar geleden werden er vanuit de lucht voedselpakketten gedropt in weilanden. In deze pakketten zat onder andere melkpoeder, meel, eipoeder, ingeblikt vlees, chocolade, thee, koffie en biscuits.

