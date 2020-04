Minister: kinderen krijgen gewoon zomervakantie

De zomervakantie voor kinderen wordt niet aangepast. Dat heeft minister van Onderwijs gezegd tijdens een vergadering met politici in Den Haag.

Veel kinderen vragen zich af of ze in de zomervakantie naar school moeten, maar dat is volgens minister Arie Slob niet de bedoeling. Hij vindt dat leerlingen en leerkrachten wel een zomervakantie hebben verdiend.

Zomerschool?

Kinderen die een achterstand hebben, kunnen wel extra hulp krijgen in de vakantie. Hij gaat onderzoeken of er daarvoor misschien meer zomerscholen moeten komen.