Gemeente wil boomhut van kinderen slopen

Kinderen in Utrecht zijn boos. Ze hebben maandenlang aan een boomhut gewerkt, maar van de gemeente mag het bouwwerk niet blijven staan. De boomhut is gebouwd in een park en dat mag niet.

De gemeente is vandaag niet langs geweest, maar gaat binnenkort wel kijken of de boom niet te gevaarlijk is. In de video hoor je meer over de actie en zie je de boomhut.