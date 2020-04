Supermarkten verdienen veel geld in corona-crisis

Door de corona-crisis verdienen supermarkten meer geld dan normaal. In de afgelopen maand maart hadden de supermarkten 13 procent meer omzet dan in de maand maart van vorig jaar.

De omzet van een bedrijf is al het geld dat er is verdiend met het verkopen van spullen. Als een supermarkt bijvoorbeeld 3 broden verkoopt voor 1 euro per stuk, dan levert dat 3 euro omzet op. De omzet is dus de prijs van een product maal hoe vaak het is verkocht.