Pretparken maken plannen om weer open te kunnen

Pretparken zijn aan het bedenken hoe ze over een tijdje weer open kunnen gaan. Ze gaan van alles aanpassen om iedereen 1,5 meter afstand te laten houden.

- Er mogen minder mensen in attracties en alleen mensen die elkaar kennen mogen bij elkaar.

Wat vind jij: is het nodig dat pretparken snel weer open gaan, of vind je het niet zo belangrijk?

Onze verslaggever Tamara gaat langs bij pretpark Walibi in Biddinghuizen. Hoe ze het daar gaan aanpakken, zie je later vandaag in de app en op tv.