Koning zonder baard op herdenkingsmunt

Er is een speciale munt gemaakt om te vieren dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Op de munt is koning Willem-Alexander afgebeeld.

Opvallend is dat de koning op de herdenkingsmunt geen baard heeft. In het echt heeft hij dat wel.

Baard of geen baard?

Toen de munt gemaakt werd, was nog niet zeker of de koning de baard zou houden. Toen is ervoor gekozen om hem zonder baard af te beelden.

Het portret van de koning staat op de achterkant van de munt. Op de voorkant van de munt staat '75 jaar vrijheid'.

Waarde

Koninklijke herdenkingsmunten worden niet vaak gemaakt. Van deze speciale gouden munt worden er maar 1.000 gemaakt. De munt is vanaf 5 mei te koop voor 449 euro.

Als je de gouden munt hebt en er mee wilt betalen, is de munt trouwens een stuk minder waard. Dan is de waarde van de munt 10 euro.