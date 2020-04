Mauro is populair op Insta met zijn dieren-account

Mauro van 14 is hartstikke populair met zijn dieren-account op Instagram. Door mooie dierenplaatjes en interessante informatie heeft hij al meer dan 11.000 volgers verzameld. Ook wereldberoemde mensen volgen hem. Foto's en weetjes Mauro houdt zelf heel erg van dieren. Daarom begon hij twee jaar geleden met het Instagram-account Animal Nature. Hij plaatste dierenfoto's en zette daar leuke weetjes van de dieren bij. Hij had nooit verwacht dat zijn account zo groot zou worden.

Het begon toen een paar bekende Nederlanders me gingen volgen. Toen ik mijn teksten ook in het Engels ging schrijven, gingen ook buitenlandse beroemdheden me volgen. Mauro

Nu wordt hij onder andere gevolgd door Rik van de Westelaken van Wie is de Mol. Ook rapper Willie Wartaal, radio-dj Sander Hoogendoorn en zanger René Froger volgen hem. Friends De Amerikaanse zangeres Alicia Keys en de actrice Courtney Cox van de serie Friends zijn ook twee van zijn volgers. Courtney liket zelfs zijn foto's en stuurt hem DM's. Mauro hoopt dat er snel nog meer bekende mensen bijkomen. Benieuwd geworden naar de posts van Mauro? We hebben er hier een paar op een rijtje gezet.

🦎🦎De Baardagame🦎🦎 De baardagame kan een lengte bereiken tussen de 30-45 cm. Een baardagame jaagt vooral op insecten,bloemen,planten. De baardagame komt vooral voor in Australië. De baard van de baardagame bestaat niet uit haar maar uit stekels. Als de baardagame zich bedreigt voelt zet hij zijn baard op. Zo probeert Hij groter en indrukwekender te zijn. De baardagame praat door te zwaaien met zijn poten. Ook knikt hij met zijn hoofd ja hiermee zegt hij tegen de soortgenoot "ik ben de baas" de soortgenoot zwaait terug om te zeggen dat hij braaf zal luisteren. ---WIST JE DAT ???--- Als de baardagame geboren wordt is hij ongeveer 10 cm lang.

Met een snelheid van wel 320 km/u is hij het snelste dier op aarde. Dit is DE SLECHTVALK. ---- De slechtvalk kan een snelheid bereiken van 320 km/u en is daarmee dan ook het snelste dier op aarde. Meestal vliegt deze vogel niet zo snel maar als hij op jacht is is de prooi meestal de klos. -- De slechtvalk komt wereldwijd voor. Maar in europa en amerika is het aantal slechtvalken flink afgenomen door pesticiden (DDT) De laatse jaren herstelt deze soort zich weer. Sind 1990 broeden er weer enkele paren in Nederland. ---- WIST JE DAT???? Slechtvalken kunnen hun prooi vanaf 300 m herkennen.

🐨🐨The Koala🐨🐨 Unfortunately, more than 8,000 koalas have died due to the forest fires in Australia. That's about 1/3 of the total number of koalas. In the meantime, there are only so few koalas🐨 that the survival of the species is in danger. This post🕯is a memento for all the deceased koalas🐨 by the forest fires in Australia🕯🕯 (Thank you @courteneycoxofficial for suggesting this post) 🐨Koalas🐨 live in eastern Australia. They often live high in the trees🏝 and rarely leave them. Koalas🐨 eat the poisonous leaves🌱 of the eucalyptus tree. To digest these leaves, koalas sleep as much as 18 hours a day!! When a koala is born, he's as big as a garden bean. At first, the young koala drinks milk🍼, but later the young eat their mothers' turds🐨. Eucalyptus is still too toxic for a young koala🐨. By eating turds, he gets special bacteria in his abdomen🐨 so he can eventually eat eucalyptus leaves🌱. 🐨🐨🐨Did you know🐨🐨🐨 The koala🐨 never drinks, but extracts all the moisture he needs from eucalyptus leaves🌱. Koala therefore means 'no water' in the language of Aboriginals 💧. ---------- 🐨🐨De Koala🐨🐨 Helaas zijn er door de bosbranden in Australië meer dan 8.000 koala's overleden. Dat is ongeveer 1/3 van het totale aantal koala's. Inmiddels leven er nog maar zo weinig koala's🐨, dat het voortbestaan van de soort in gevaar is. Deze post🕯is als aandenken aan alle overleden koala's🐨 door de bosbranden in Australië🕯🕯🕯 🐨Koala's🐨 leven in het oosten van Australië. Ze leven daar vaak hoog in de bomen🏝 . Koala's🐨 eten de giftige blaadjes🌱 van de eucalyptusboom. Om dit te verteren slapen koala's wel 18 uur per dag‼ Als een koala geboren wordt, is hij zo groot als een tuinboon. De babykoala drinkt eerst melk🍼, maar later voedt het jong zich met de drollen van de moederkoala🐨. Eucalyptus is voor een jonge koala🐨 nog te giftig. Door drollen te eten, krijgt hij speciale bacteriën in zijn buik🐨 waardoor hij uiteindelijk wél eucalyptusbladeren🌱 kan eten. 🐨🐨🐨Wist je dat🐨🐨🐨 De koala🐨 drinkt nooit, maar haalt al het vocht dat hij nodig heeft uit eucalyptusbladeren🌱. Koala betekent in de taal van de Aboriginals dan ook 'geen water'💧.

. 🐍De Texaanse Ratelslang🐍 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ De Texaanse Ratelslang is de 10de giftigste slang🐍 ter wereld‼ De Texaanse Ratelslang🐍 kan een lengte bereiken van ongeveer 2 Meter📈. Hij komt voor in het zuiden van Noord-Amerika🌍. Als een Texaanse Ratelslang zich bedreigd voelt kan hij zijn staartpunt 50 keer per seconden bewegen. Hiermee produceert de Texaanse ratelslang een ratelend geluid. Hij zegt hier eigenlijk mee "weg hier dit is mijn gebied". De ratel van een ratelslang🐍 bestaat uit een soort holle ringen⭕ die tegen elkaar tikken waardoor je een ratelend geluid krijgt. 〰️〰️〰️〰️❓Wist je dat❓〰️〰️〰️〰️〰️ Ratelslangen🐍 nemen de wereld🌍 heel anders waar dan wij. Ze hebben namelijk een geweldig zintuig. Net achter de neus👃 heeft de Ratelslang 2 gaten in zijn kop. Dit zijn warmtegroeven, hiermee voelt hij warmte☀️. Met deze warmtesensoren☀️ kan de ratelslang🐍 zelfs in het dikke donker🌑 jagen of een lekker warm☀️ plekje zoeken. Deze warmte☀️ sensoren zijn extreem gevoelig🚫 want alles wat warmer☀️ is dan 2 tiende van zijn omgeving🌍 neemt hij waar. Als er iets warmer is dan dat gaat er een prikkel naar zijn hersens🧠 en zo weet de ratelslang🐍 dat er iets in de buurt is.

🐼🐼The red panda🐼🐼 The red panda lives in the forested parts of the Himalayas🗻. Like the giant panda🐼, the red panda also loves bamboo, but also insects🦗, rodents🐹 and sometimes even bird eggs🦅 When he's thirsty, he just drinks from the river🏞. When a red panda clambers in branches and trees🌲, he keeps balance with his tail. Despite its name, the red panda🐼 is not closely related to the giant panda.🐼. The giant panda is a bear species, while the red panda is🐼 the only living member of the cat-bears. In addition, they also have a different appearance. The body of the red panda🐼 is about 50 to 60 centimeters (19.7 to 23.6 inches) in size and its tail🐒 is almost as long as the rest of the body. The red panda🐼 can live up to 13 years and reaches an average📈 weight of 3 to 6 kilos (6.6 to 13.2 lbs). ❔❓❔❓DID YOU KNOW❔❓❔❓ The red panda has an extra thumb👍. This is an extension of a bone in the wrist and is called the sesame bone. The red panda🐼 uses the sesame bone to climb trees and to grab the bamboo🌱 stems. --------------- 🐼🐼De rode panda🐼🐼 De rode panda leeft in de beboste gedeelten van het Himalayagebergte🗻. Net als de reuzenpanda🐼 houdt de rode panda ook van bamboe, maar ook van insecten🦗, knaagdieren🐹 en soms zelfs van vogeleieren🦅 Als hij dorst heeft, drinkt hij gewoon uit de rivier🏞. Als een rode panda in takken en bomen🌲 klautert, houdt hij evenwicht met zijn staart. Ondanks de naam van de rode panda🐼 is hij geen familie van de reuzenpanda🐼. De reuzenpanda is namelijk een beersoort, terwijl de rode panda🐼 de enige nog levende katberensoort is. Daarnaast verschillen ze ook van uiterlijk. Het lichaam van de rode panda🐼 is ongeveer 50 tot 60 centimeter groot en zijn staart🐒 is bijna net zo lang als de rest van het lichaam. De rode panda🐼 wordt ongeveer 13 jaar oud en bereikt een gemiddeld📈 gewicht van 3 tot 6 kilo. ❔❓❔❓WIST JE DAT❔❓❔❓ De rode panda heeft een extra duim👍. Dit is een verlengstuk van een botje in de pols en wordt het sesambeentje genoemd. De rode panda gebruikt het sesambeentje om in bomen te klimmen en om de bamboestengels vast te pakken.