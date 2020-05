'Somber door corona? Praat erover'

Er is een nieuwe campagne met tips voor iedereen die niet goed in z'n vel zit door het corona-virus. De tips komen de komende tijd op sociale media.

Door het corona-virus en alle maatregelen tegen het corona-virus voelen sommige mensen zich soms somber, gespannen of angstig. Alle tips van de overheid om hier mee om te gaan, staan op deze site .

Reageer op de stelling: Sombere gedachtes hebben door corona is begrijpelijk.

Dylan Haegens en Marit Brugman zetten zich in voor kinderen die zich zorgen maken. Zij weten allebei hoe het is om je somber te voelen en willen kinderen helpen. Vanavond zie je hun verhaal in de app en op tv.

Dylan Haegens heeft vroeger last gehad van paniekaanvallen. Hij maakte vorig jaar deze video met 10 manieren om je angst te overwinnen: