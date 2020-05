Kamperen in corona-tijd: iedereen z'n eigen dixi

Campings in Nederland mogen in deze tijd alleen open als ze voor iedere gast een eigen douche en toilet hebben. Maar op veel campings zijn niet genoeg toiletgebouwen om dat te regelen. De eigenaar van een camping in Dalfsen heeft iets slims bedacht: iedere campingplek krijgt een eigen toilethokje.

Door het corona-virus is het een stuk rustiger op de camping dan normaal. Toch zijn sommige gezinnen naar een camping gegaan, omdat het meivakantie is.

Stank

Merle van 12 en haar gezin zijn ook naar de camping gegaan. Ze hebben een vaste standplaats en nu dus ook een eigen dixi. En dat is best even wennen.