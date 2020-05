Virusvragen: Is corona ontstaan door vleermuizensoep?

Er is weer een nieuwe aflevering van onze serie #Virusvragen! Deze keer behandelen we een vraag van Abel. Hij maakte een filmpje en wil graag weten hoe het corona-virus nou ook alweer begonnen is.

In Virus Vragen beantwoorden we elke keer één vraag over het corona-virus. En dat zijn vragen van jullie! Een beetje zoals onze serie Uitgezocht, maar tóch iets anders.

Er gaan best wat nep-berichten rond over het corona-virus. Zo zeggen sommige berichten dat het virus is ontstaan door straling van 5G. Dat klopt niet. En of iemand besmet zou zijn door het eten van vleermuizensoep? Of dat waar is hoor je in de video hieronder: