Voor het eerst reuzenpandajong geboren in Nederland

Reuzenpanda Wu Wen is gisteren bevallen van een pandajong in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Moeder en haar jong verblijven in het kraamhol en maken het volgens de verzorgers goed.

Het is voor het eerst dat er in Nederland een reuzenpanda is geboren. Verzorgers van de dierentuin zeggen dat ze blij en trots zijn dat het is gelukt om de reuzenpanda's een jonkie te laten krijgen.

Verzorgers laten de nieuwe panda en haar moeder voorlopig met rust. Het is dus nog niet duidelijk of het een mannetje of een vrouwtje is.

Terug naar China

Nederland kreeg de twee panda's Wu Wen en Xing Ya in 2017 van China. Het was de bedoeling dat de panda's in Nederland een jong zouden krijgen en dat is nu gelukt.

Het jong mag vier jaar in Nederland blijven. Daarna moet de panda terug naar China. Dat hebben China en Nederland van te voren afgesproken.

De reuzenpanda is een bedreigde diersoort en komt alleen in China in het wild voor.