Tom helpt de zorg met zijn 3D-printer

Zijn eerste exemplaar gaf Tom cadeau aan zijn tante, die in een ziekenhuis werkt. Zij was er zo blij mee dat ze Tom vroeg om er meer te maken. Hij schakelde de hulp in van anderen en inmiddels maken zo'n 40 kinderen zelf hulpstukjes met een 3D-printer.

De zelfgemaakte clipjes worden nu gebruikt in het Deventer Ziekenhuis, de ouderenzorg en een instelling voor mensen met een beperking.