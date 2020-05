Online naar vogels kijken is populairder dan ooit

Vogels die poepen, eten en broeden: je kunt het allemaal zien op de site van de Vogelbescherming. Via livestream kun je daar kijken wat er gebeurt in vogelnestjes. De livestreams zijn populair: dit jaar gingen meer dan 1 miljoen bezoekers naar de site. En dat is een record.

Dat zou kunnen komen doordat mensen nu meer thuis zitten, maar volgens Marc van de Vogelbescherming zijn er meer redenen.