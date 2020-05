75 jaar geleden: de koningin is weer in Nederland!

Precies 75 jaar geelden was een bijzonder moment voor veel Nederlanders. De koningin was eindelijk weer in het land.

Tijdens een groot deel van de Tweede Wereldoorlog woonde koningin Wilhelmina in het buitenland. Het was te gevaarlijk om in Nederland te blijven. Maar ze hield wel contact met mensen in Nederland. Ze sprak het land toe via de radio en soms reisde ze hierheen.

Op 3 mei 1945 leek het erop dat de Duitsers bijna waren verslagen. Daarom is het voor de koningin veilig genoeg om terug te komen.