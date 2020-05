Nathan Rutjes beantwoordt vragen van kinderen

Noortje ging met jullie vragen langs bij ex-voetballer en Wie is de Mol-deelnemer Nathan Rutjes. Hoe is hij voetballer geworden? hoe is hij op het idee gekomen om zijn haar zo te knippen? En hoe was het om mee te doen aan Wie is de Mol?

Nathan Rutjes staat bekend om zijn enthousiasme en positiviteit. Veel mensen vragen zich of hoe je altijd zo vrolijk en positief kan zijn? Vind jij dat ook moeilijk of ben je ook bijna altijd positief? Reageer op de stelling: