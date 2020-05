Max Verstappen scheurt door oer-Hollands landschap

Op het circuit in Zandvoort zou vandaag een grote Formule 1-race zijn, maar door de corona-maatregelen gaat dat niet door. Gelukkig voor Formule 1-fans heeft Max wel een spectaculair filmpje gedeeld.

Samen met teamgenoot Alexander Albon racen ze door Nederland langs allemaal typisch Hollandse plekken.

Ze beginnen in de haven van Rotterdam, bezoeken bloemenkwekers en scheuren langs de grachten. Het filmpje is bedoeld om reclame te maken voor Nederland en het circuit in Zandvoort. Het filmpje was al opgenomen voor corona.