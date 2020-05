Sophie speelt trompet bij de Kinderherdenking

Door het corona-virus kan de Dodenherdenking ook niet op de normale manier gehouden worden. En ook de Kinderherdenking in Madurodam gaat op een andere manier.

Kinderherdenking

Ieder jaar is er in museum Madurodam een speciale Kinderherdenking. Normaal gesproken zijn er heel veel kinderen bij en houdt de burgemeester een toespraak. Dit jaar gaat het anders en zijn er maar een paar kinderen bij. Bijvoorbeeld Ileen van 10. Zij vertelt haar verhaal over de oorlog in Syrië. Ook gaat Yosina van 14 een lied zingen. Na de twee minuten stilte gaat Silver, de winnaar van The Voice Kids, het Wilhelmus zingen.