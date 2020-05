De bevrijders lieten het dorp van Kees overstromen

Toen Kees 8 jaar was, begon de oorlog. Duitse soldaten vielen Nederland binnen en Nederland werd bezet. Iedereen moest doen wat de Duitsers wilden. Tijdens de oorlog gebeurde er eerst niet zo veel in Westkapelle. Er waren wel Duitse soldaten in het dorp, maar het gewone leven ging eigenlijk door.

"Ik zag de bommen vallen", vertelt Kees. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde er iets spannends in zijn dorp Westkapelle en Kees heeft het allemaal meegemaakt. Nu vertelt hij zijn verhaal. Over vliegtuigen, bommen, bevrijders en natte voeten.

Kees werd zenuwachtig. Een dag later kwamen er honderden vliegtuigen van de bevrijders. Ze vlogen over zee richting Westkapelle. Kees en zijn familie wisten wat ze moesten doen, ze gingen naar de schuilkelder. Het was een angstig moment.

"Mijn vader had een schuilkelder gegraven in de tuin, en mijn moeder verzamelde kleren en eten", vertelt Kees. "Iedereen wist wat hij moest doen als we moesten vluchten. Op 2 oktober werden er briefjes uit een vliegtuig gegooid. Daarop stond dat iedereen een veilige plek moest gaan. Maar die briefjes had niet iedereen gelezen.

De vliegtuigen lieten bommen vallen. Die kwamen terecht op het dorp en op de dijk. Het zorgde voor veel schade. Huizen werden verwoest en er kwam een gat in de dijk. Hierdoor stroomde er water uit de zee zo het land in. Kees zag het gebeuren. "We kwamen uit de schuilkelder en wat we toen zagen was vreselijk. Je keek zo de zee in."

We hebben het verhaal van Kees verteld in een speciale uitzending van het Jeugdjournaal over de oorlog en de bevrijding. Je ziet de video hieronder.