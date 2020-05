Truus en Freddie schoten verraders neer in de oorlog

Misschien heb je wel eens gehoord over het verzet. Dat waren geheime groepen die op allerlei manieren probeerden de Duitsers te saboteren tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het verzet zaten vooral mannen, maar ook vrouwen en soms zelfs kinderen deden mee. Zoals de zusjes Truus en Freddie Oversteegen, die je ziet op de foto hier boven. Niet bang Truus en Freddie waren 16 en 14 jaar oud toen de Tweede Wereldoorlog begon. Op een dag vroeg een man of ze in het verzet wilden. Hij had gehoord dat ze niet snel bang waren en dat was waar. Voor de oorlog hielpen Truus en Freddie hun moeder al met het opvangen van gevluchte Joden uit Duitsland. De man zei dat ze een pistool zouden krijgen, zodat ze konden schieten als dat nodig was.

Over dat schieten moesten we wel even nadenken. Truus

Na even twijfelen besloten ze om mee te doen. Ze verspreidden illegale kranten, vervoerden wapens en brachten Joodse kinderen in veiligheid. Hoe langer de oorlog duurde, hoe heftiger de acties van de zussen werden. De zusjes kregen de opdracht om Duitsers en foute Nederlanders neer te schieten. Wegwerken noemden ze dat. Na de oorlog vertelde Truus dat ze best goed konden schieten. Soms zelfs beter dan de mannen. Maar het voelde niet goed.

Het schieten gaf me een akelig rotgevoel in mijn maag. Freddie

Voor onze 4 mei-uitzending deden we alsof we een interview hadden met de zusjes. De dingen die hier gezegd worden, zijn allemaal echt gebeurd. Truus en Freddie hebben het na de oorlog zo verteld:

Halverwege de oorlog kwam er een derde vrouw bij de verzetsgroep: Hannie Schaft. Zij, Truus en Freddie werden vriendinnen en voerden samen acties uit. Bij deze acties vermomde Truus zich wel eens als jongen, zodat Truus en Hannie op een verliefd stel leken.

Truus (verkleed als man) en Hannie Schaft Hannie Schaft Stichting

Alles wat de drie deden was strikt geheim. Ze mochten er met niemand over praten. Ook verplaatsten ze zich vaak, zodat de Duitsers niet ontdekten wie ze waren en wat ze deden. Bij Hannie gebeurde dat op een dag toch. Vlak voor het einde van de oorlog werd ze opgepakt door de Duitsers en doodgeschoten in de duinen. Stichting Truus en Freddie hebben de oorlog overleefd. Ze overleden in 2016 en 2018 en zijn allebei 92 jaar geworden. Ze vonden het belangrijk dat mensen wisten wat er was gebeurd tijdens de oorlog. Daarom hebben ze er later veel verhalen over verteld.

Freddie en Truus kregen in 2014 een hoge onderscheiding van premier Rutte Hannie Schaft Stichting

De zussen hebben ook een stichting opgericht voor hun vriendin Hannie Schaft. Op deze site staat daar meer informatie over. Hier zie je hele uitzending van het Jeugdjournaal over de oorlog en de bevrijding:

