Het is Bevrijdingsdag (en die is anders dan normaal)

Vandaag viert Nederland dat 75 jaar geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Vanaf dat moment leeft iedereen in Nederland in vrijheid.

Reageer op de stelling: Bevrijdingsdag is de belangrijkste feestdag van het jaar.

Normaal gesproken zijn er op Bevrijdingsdag in het hele land gratis festivals. Roxanne Hazes, Snelle, Lucas & Steve en Kris Kross Amsterdam zouden daar optreden. De festivals gaan niet door, maar er komen wel video's met de artiesten online. Hierin spreken zij met hun opa's en oma's, en andere mensen die oorlog overleefd hebben.

In alle provincies waar de veertien Bevrijdingsfestivals zouden plaatsvinden, is het vrijheidsvuur ontstoken. Iedereen mag vandaag de vlag uithangen om de vrijheid te vieren.

Vanavond om 19.00 uur is er een speciale show van dj Martix Garrix. Hij zal één uur lang muziek draaien vanaf het water. Waar hij precies gaat varen, is niet bekend. Iedereen kan meekijken via het YouTube-kanaal van Martin.