75 jaar geleden: de oorlog is officieel voorbij

Vandaag praten Duitse en Nederlandse leiders over hoe het nu verder gaat in ons land. Dat doen ze in Hotel de Wereld, in Wageningen. Prins Bernhard praat ook mee, hij is de man van prinses Juliana. Je ziet in de video hieronder hoe de ontmoeting eruit zag.

Een dag eerder, in een tent op een hei in het noorden van Duitsland hebben de hoge bazen hun handtekeningen gezet.

Nadat het officiële moment voorbij is wordt het goede nieuws zo snel mogelijk verteld aan alle soldaten in het land. Toch was het op 5 mei niet gelijk feest. Niet iedereen wist dat de Duitsers zich hadden overgegeven.

Veel mensen waren bang en konden bijna niet geloven dat ze echt vrij zijn. Veel huizen zijn in puin, en veel mensen hebben nog steeds te weinig eten. Dus er is nog veel te doen voordat alles weer normaal is. De bevrijders reizen in dagen na de bevrijding heel Nederland door om te vertellen dat de oorlog nu écht voorbij is.