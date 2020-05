Veel mensen onder de indruk van dodenherdenking en toespraak koning

Gisteravond om 20.00 uur was het in heel Nederland 2 minuten stil. Dat gebeurt om de slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog en omgekomen Nederlandse militairen te herdenken. Op de Dam in Amsterdam was de nationale herdenking. Normaal is daar publiek bij, maar nu niet. Meer dan 6 miljoen mensen keken naar de herdenking op televisie.

Koning Willem-Alexander gaf tijdens de herdenking een toespraak. Het was voor het eerst dat de koning dat deed. In zijn toespraak benadrukte hij dat je de geschiedenis niet mag vergeten en moet blijven herdenken.

In zijn speech zei de koning ook iets over zijn overgrootmoeder, koningin Wilhelmina. Zij zat tijdens de oorlog in Londen, in Groot-Brittannië. Daardoor voelden veel Nederlanders zich in de steek gelaten. Koning Willem-Alexander zei dat hij daar nog steeds veel over nadenkt.