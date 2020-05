Hakim gaf midden in de nacht het vrijheidsvuur door

Uit iedere provincie was vannacht één persoon in Wageningen. Zij hadden een belangrijke taak: het vrijheidsvuur naar hun provincie brengen. Voor Flevoland mocht Hakim van 12 dat doen.

Het bevrijdingsvuur werd in Wageningen aangestoken. Daar werd 75 jaar geleden in een hotel overlegd over hoe de Duitsers zich zouden overgeven. Prins Bernard was ook bij die onderhandelingen.

Op de foto hieronder zie je dit belangrijke overleg tussen de Canadese bevrijders en de Duitsers.