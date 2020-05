Meeste kinderen gaan straks hele dagen naar school

De minister van Onderwijs had scholen aangeraden om te kiezen voor hele lesdagen in plaats van halve lesdagen. Volgens hem zorgt dat voor minder chaos en kun je op die manier ook beter rekening houden met de corona-regels.

Op 80 procent van de scholen mogen kinderen na de meivakantie weer de hele dag naar school. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Na de vakantie mogen per dag maximaal de helft van de leerlingen op school zijn. Dat betekent dat kinderen niet 5 dagen naar school gaan, maar 2 of 3 dagen.

80 procent van de scholen kiest voor hele lesdagen. 10 procent van de scholen zegt dat ze wel gaan werken met halve lesdagen.

10 procent van de scholen doet iets ertussen in, of gaat helemaal open. Dat is bijvoorbeeld zo in het speciaal onderwijs.