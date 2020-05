Dolfijn zwemt bij IJmuiden: "Laat hem met rust"

De dolfijn is gezond en het gaat goed met hem. Als iedereen hem met rust laat, is er niks aan de hand.

Maar Annemarie van SOS Dolfijn zag vandaag mensen in de haven met hun handen in het water. Heel gevaarlijk, want dolfijnen zijn wilde dieren. Ze hebben scherpe tanden en kunnen mensen flink verwonden.

Ook de politie houdt de situatie in de gaten. Ze roepen mensen op om de corona-regels goed te volgen, en dus niet met grote groepen in de haven te staan.

Afgelopen weekend werd de dolfijn Amsterdam uitgelokt, nadat hij per ongeluk door een sluis was geglipt. Daar maakten we toen deze reportage over: