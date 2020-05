75 jaar geleden was er een lockdown in Nederland

Door het nieuws van de afgelopen tijd denk je misschien dat het idee van een lockdown nog niet zo lang bestaat. Maar dat is niet waar! In 1945, net na het einde van de Tweede Wereldoorlog was er een lockdown in Nederland.

Er was toen geen corona, maar mensen raakten wel besmet met andere gevaarlijke ziektes. Vooral in de grote steden in het westen van Nederland, is de kans groot dat mensen worden besmet met tyfus, tuberculose of dysenterie.

Om ervoor te zorgen dat ziektes zich niet verder verspreiden, is het westen van Nederland op slot. Niemand mag het gebied nog in of uit.

Tekort aan zeep en water

In die tijd was het nog lastiger dan nu om de verspreiding van de ziektes te stoppen. Dat komt doordat er een groot tekort is aan zeep en schoon water. Ook waren er in de ziekenhuizen zijn niet genoeg artsen en verpleegkundigen om alle zieke mensen te kunnen helpen.

Door het westen eventjes op slot te doen, zullen minder mensen ziek worden.