In het dorp Bergentheim in Overijssel is vannacht een auto een huis binnengereden en op zijn kop in de woonkamer terechtgekomen. De bestuurder reed veel te hard en probeerde waarschijnlijk te ontkomen aan de politie.

Er waren twee mensen in het huis toen de auto crashte. Zij zijn volgens de politie naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het met de mensen uit de auto gaat.