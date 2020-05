Politie vindt 12,5 miljoen euro in een huis in Eindhoven

De politie in Eindhoven heeft afgelopen vrijdag in een huis 12,5 miljoen euro contant geld gevonden. Het geld lag in een verborgen ruimte. Volgens de politie is dit het hoogste bedrag dat tot nu toe in Nederland op één plek is gevonden.

Het gaat om geldbriefjes van 20 tot 500 euro die samen 255 kilo wegen. De briefjes lagen opgestapeld in plastic boodschappentassen. Naast het geld vond de politie ook twee vuurwapens en een geldtelmachine. De bewoner van het huis is opgepakt.

Amsterdam

Vorig jaar werden in Amsterdam ook al miljoenen euro's contant geld gevonden. Toen ging het om 12,8 miljoen euro, verdeeld over vijf woningen.