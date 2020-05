Surfende kinderen blij dat strandtenten weer open gaan

De kans is groot dat terrassen vanaf 1 juni weer open gaan. En dat is ook goed nieuws voor kinderen op een surfschool in Zandvoort.

Sinds een week kunnen kinderen weer terecht bij de surfschool voor lessen, maar na afloop wat lekkers eten of drinken bij de strandtent kan nog niet. Dat is niet alleen jammer voor de kinderen. Eigenaren van strandtenten maken zich er flinke zorgen over. Die zijn bang dat ze failliet gaan.