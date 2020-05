Spelcomputers duur of uitverkocht door corona

Zo is de Nintendo Switch heel populair. Het Japanse bedrijf Nintendo verdient er veel geld aan. Het heeft in de eerste drie maanden van dit jaar zo'n 80 procent meer winst gemaakt dan normaal.

Over de hele wereld worden de laatste maanden veel meer games gespeeld en spelcomputers gekocht. Sommige spelcomputers zijn hierdoor bijna niet meer te krijgen of veel duurder geworden.

De nieuwste versie van het spel Animal Crossing heet New Horizons. Het is een betaalde game voor de Nintendo Switch. Spelers worden gedropt op een onbewoond eiland waar ze zelf een nieuw bestaan opbouwen. Ze beginnen met niks en kunnen op hun eigen manier het eiland omtoveren tot een paradijs.

Eerder spraken we met YouTuber Game Bawz over populaire spellen in corona-tijd. Hij merkt dat kinderen vooral Animal Crossing en Brawl Stars spelen: