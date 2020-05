Mondkapjes straks verplicht in het openbaar vervoer

Welke mondkapjes dan wel gedragen mogen worden, is niet helemaal duidelijk. Premier Rutte zei er dit over:

Sommige mensen maken hun eigen mondkapjes van sokken. Het is niet zeker of die goedgekeurd worden in het openbaar vervoer. Zulke mondkapjes bieden namelijk minder bescherming dan echte mondkapjes.

Wat vind jij: is het een goed idee om mondkapjes in het openbaar verplicht te maken, of is het een slecht plan?