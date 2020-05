Minister: Geen grote evenementen als er geen vaccin is

Het gaat waarschijnlijk nog lang duren voordat grote evenementen in Nederland weer door kunnen gaan. Dat kan alleen als er een vaccin is tegen corona. De minister schreef dat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Festivals, concerten en voetbalwedstrijden

Het is bij grote evenementen zoals festivals, concerten en voetbalwedstrijden lastig om genoeg afstand te houden. Als één iemand bij zo'n evenement besmet is met corona, kan diegene makkelijk veel andere mensen besmetten. Op die manier kunnen in korte tijd weer veel mensen ziek worden.

Daarom denkt de minister dat evenementen pas weer kunnen als er een vaccin is. Het is nog niet duidelijk wanneer dat er is.