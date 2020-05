De oudste man van de Benelux (109) is overleden

Eelke Bakker, de oudste man van de Benelux, is overleden. Hij overleed in de Friese stad Dokkum en is 109 jaar oud geworden.

Meneer Bakker werd geboren in het jaar 1910 op het waddeneiland Ameland. Later verhuisde hij naar het dorp Anjum in Friesland. Sinds 2017 was hij officieel de oudste man van de Benelux. Dat is de naam voor België, Nederland en Luxemburg samen.

Oudste van de wereld

De oudste levende persoon ter wereld is de Japanse vrouw Kane Tanaka. Zij is nu 117 jaar oud. De oudste man van de wereld is 112 jaar oud. Zijn naam is Robert Weighton en hij woont in het Verenigd Koninkrijk.

Het oudst dat iemand ooit is geworden is 122. Dat was de Franse Jeanne Calment. Zij overleed 23 jaar geleden.