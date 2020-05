Waarom moeten mensen nu toch mondkapjes dragen?

Vanaf 1 juni moet iedereen in het openbaar vervoer verplicht een mondkapje dragen. Ook kinderen. En dat is opvallend, want je hebt de afgelopen tijd vast gehoord dat mondkapjes geen zin zouden hebben. Hoe zit het nou precies?

Afstand houden is lastig

Virus-deskundige Annemiek van der Eijk zegt dat de regel van 1,5 meter afstand nog steeds het belangrijkst is om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom kan ze wel begrijpen waarom de regering deze maatregel heeft bedacht. Zeker als het straks weer drukker wordt in de trein en in de metro, is het lastig om afstand te houden.