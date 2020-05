Pasgeboren olifant voor het eerst naar buiten in dichte dierentuin

Een vrolijke dag voor het pasgeboren olifanten-jong in dierentuin Artis in Amsterdam. De Aziatische olifant mag vandaag voor het eerst naar buiten. Meestal komen er veel bezoekers af op zo'n gebeurtenis. Nu is dat niet mogelijk, omdat de dierentuin dicht is.

In Artis leven nu 5 Aziatische olifanten. Het gaat om een mannetje, een vrouwtje en drie van haar jongen. Een mannetje wordt ook wel stier of bul genoemd. Een vrouwtje noem je een koe en een jong heet een kalf. De zwangerschap van een olifant duurt 20 tot 22 maanden. Het jong is ongeveer 100 kilo als het geboren wordt. Het pasgeboren jong is een mannetje. Ruim drie jaar geleden werd voor het laatst een olifantenkalf geboren in Artis.

Wat vind jij: is nieuws over jonge dieren interessant of vind je het niet zo belangrijk? En vind je het jammer dat je de kleine olifant nu niet zelf kan gaan bekijken?

Nieuws over pasgeboren dieren in de dierentuin is interessant. Eens Oneens Verstuur Eens 83.7% Oneens 16.3% Favoriet maken Reageer op de stelling: Nieuws over pasgeboren dieren in de dierentuin is interessant.

Er mogen vandaag wel een paar journalisten komen kijken naar de olifant. Ook komt er om 11.00 uur een livestream op Facebook en Instagram van Artis. Het Jeugdjournaal is er ook bij. Later vandaag zie je een uitgebreide video in de app en in de uitzending.

