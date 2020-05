Er is weer een nieuwe aflevering van onze serie #Virusvragen! Deze keer behandelen we een vraag van Hasse. Zij stuurde een filmpje waarin ze vraagt of 1,5 meter afstand eigenlijk wel genoeg is.

In Virus Vragen beantwoorden we elke keer één vraag over het corona-virus. En dat zijn vragen van jullie! Een beetje zoals onze serie Uitgezocht, maar tóch iets anders.

Bij ons is de verplichte afstand 1,5 meter, maar wist je dat het in sommige landen anders is? In Groot-Brittannië moeten mensen 2 meter afstand houden. En in Italië maar 1 meter. Hoe dat komt hoor je in de nieuwste aflevering:

#Virusvragen: Is 1,5 meter afstand écht genoeg?